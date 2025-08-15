今オフにポスティングシステムでメジャー挑戦する意向を表明しているヤクルト・村上宗隆内野手（25）について、ニューヨーク・ポスト紙の名物記者ジョン・ヘイマン氏がマリナーズ、ドジャース、メッツ、レッドソックスの順番で4球団を獲得にフィットする球団に挙げた。米サイト「ブリーチャー・リポート」のポッドキャストで語り、マ軍は7月末にトレードで獲得した三塁手スアレスがオフにFAとなるため「資金力もあり、日本選手