◇インターリーグカブス4―1ブルージェイズ（2025年8月13日トロント）カブスの鈴木誠也は8回に中前適時打を放って追加点を挙げ、連敗を2で止める勝利に貢献した。5試合ぶりの打点で今季85打点目に「1本出て良かった。チームも勝ったし」と話した。この回はアマヤが遊撃内野安打で一塁に駆け込んだ際に負傷し、カートに乗って退場。しかし集中を切らさず、外角低めのスライダーを捉えた。「ケガの状況は分からない」