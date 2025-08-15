ボートレース下関の「ふくーる下関１３周年記念日本トーター杯お盆特選」は１５日、優勝戦が行われる。１４日の準優９Ｒ、６コース発進の重富伸也（４１＝長崎）はチルト３度の一発仕様。４号艇の末永祐輝も３度を使用し、５コースへ。外枠２人がチルト３度という珍しいレースになった。その末永とともにスリットから抜け出して競り合いを展開するも１Ｍまくり差して２着を確保。?３度対決?を制し末永に「重富さんに負けた