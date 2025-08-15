ボートレース大村の「ミッドナイトボートレースｉｎ大村６」は１４日に開幕する。抹香雄三（３９＝広島）が引き当てた６０号機は４節使用で２連率６３％。前回は原田篤志が優勝、２回前はＧ?モータボート誕生祭で優出３着など３節連続優出中の好調機。特訓後の第一声は「めちゃくちゃ乗りやすい」と満面の笑みだ。「ターンの感じが最近の中ではいい感じ。ターンも返ってくる感じがいい。Ｓも行き足が良くて決めやすかったで