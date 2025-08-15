【バンコク＝佐藤友紀】インド北部ジャム・カシミールの村で１４日午前、豪雨による大規模な洪水が発生し、ロイター通信によると少なくとも３４人が死亡した。２００人以上が行方不明になっているといい、今後死者数が増える可能性がある。印通信社ＡＮＩによると、洪水が起きたのはヒンズー教寺院に向かう巡礼ルート上で、犠牲者の多くは巡礼者だったという。インドのナレンドラ・モディ首相はＸ（旧ツイッター）に「必要な人