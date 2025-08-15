気象庁は、15日午前1時20分に「記録的短時間大雨情報」を秋田県へ発表しました。午前1時10分までの1時間に、五城目町付近で約１００ミリの猛烈な雨が降ったことが、気象庁の雨量計観測、もしくは気象レーダー解析で分かりました。【各地の雨量】▼15日午前1時10分までの1時間雨量・五城目町付近約100ミリこれまでに降り続いた大雨で、災害発生の恐れが高まっています。ただちに身の安全を確保してください。＜避難について＞特に