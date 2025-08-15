岐阜県本巣市に女性の遺体を遺棄したとして、岐阜市に住む男女2人が逮捕されました。女性の夫が取材に応じ「トラブルは聞いたことがない」などと話しました。警察によりますと、今月9日、本巣市根尾越波の山中で、愛知県常滑市に住む立野恵子さん（53）の遺体が見つかりました。立野さんは、今月6日から行方が分からなくなっていて、遺棄された現場付近の防犯カメラには、立野さんの車に乗る2人の人物が写っていたということです。