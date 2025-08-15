英国産クラフトジン「ジンクス オールドトムジン」から初のRTDが誕生。「ジンクス ジンソーダ」は、衝撃的なオレンジフレーバーと控えめな甘さが魅力の数量限定ドリンクです。全国のローソン・ナチュラルローソン（一部店舗除く）で2025年8月12日発売。食事にも合うキリッとした飲み口で、仕事帰りや休日のリラックスタイムにぴったり。手軽に英国ジンの世界へ誘います。 英国らしい個性派の