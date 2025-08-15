アメリカのトランプ大統領とロシアのプーチン大統領の首脳会談は日本時間の16日早朝にアラスカで行われます。会談を前にプーチン大統領はウクライナ和平にむけてトランプ大統領が誠実に努力していると評価しました。会談は、日本時間の16日午前4時半から始まります。一対一の会談のあと代表団による協議が行われ終了後、共同会見も予定されています。プーチン大統領は14日、会談を前に閣僚らと協議し、ウクライナ和平をめぐるトラ