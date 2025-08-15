プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鯛のクリーム煮」 「アボカドのカルパッチョ風」 「シュガーバターバゲット」 の全3品。 いつもより少しおしゃれな洋食の献立。ナイフとフォークでいただきます。【主菜】鯛のクリーム煮 クリームソースでサッと仕上げるおしゃれなメイン料理です。 ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：426Kcal レシピ制作：料理家森岡 恵 材料（2人分）