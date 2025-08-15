国際宇宙ステーションで半年間凍結保存した「精子のもと」を使って誕生したマウス（篠原隆司教授提供）国際宇宙ステーションで半年間凍結保存したマウスの「精子のもと」から自然交配で子を作ることに成功したと、京都大篠原隆司教授（生殖生物学）らの研究チームが14日付の米科学誌に発表した。誕生した子に異常はなく、遺伝子の働きも正常だった。多くの人が宇宙で長期滞在する時代を見据え、宇宙環境が生殖細胞に及ぼす影響の