気象台は、午前1時12分に、洪水警報を五城目町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を男鹿市、八郎潟町、井川町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】秋田県・五城目町に発表 15日01:12時点沿岸では、15日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■男鹿市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水15日明け方にかけて警戒1時間最大雨量50mm■潟上市□大雨警報・土砂