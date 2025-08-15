ボートレース若松の「日刊スポーツ杯お盆特選競走」が１５日に開幕する。川野芽唯（３９＝福岡）が引き当てた４４号機の前操者は山本寛久。伸びは上位勢にも見劣らない動きで優出を果たしている。「足は普通。悪くはなさそう。ベースを変えずに調整してみて全然回転が上がってこないようならペラを叩き変えることも考える」と前検としてはまずまずの感触をつかんでいた。前節の浜名湖ＰＧ?レディースチャンピオンは無念の予