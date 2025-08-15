Ｊ１清水エスパルスがＪ１湘南のＤＦ金眠泰（キム・ミンテ、３１）の獲得に動いていることが１４日、分かった。交渉は順調に進んでおり、近日中に正式発表される可能性が高い。金は韓国の大学から１５年に当時Ｊ１の仙台入り。１７年に札幌に籍を移すと、以後、鹿島などを経て２３年夏から期限付き移籍先の湘南でプレー。２４年に同クラブへ完全移籍し、主将に就任。今季は副将を務めている。アグレッシブな守備には定評があり