Ｊ２徳島がＪ１福岡のＤＦ井上聖也（２５）を期限付き移籍で獲得することが１４日、わかった。身長１８７センチで空中戦の強さを誇る井上は、甲南大から福岡に加入３年目の昨季、ポジションをつかんで２５試合に出場。しかし今季はここまでリーグ戦の出場がなく、天皇杯、ルヴァン杯での計２試合にとどまっていた。今季Ｊ２で３位と昇格争いに絡んでいる徳島は、ここまで１３失点とリーグ最少失点。井上の加入でＤＦラインに高さ