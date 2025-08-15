きょうの為替市場は米生産者物価指数（ＰＰＩ）を受けてドル高が優勢となる中、ポンドドルは戻り売りに押され、１．３５ドル半ばに伸び悩んでいる。本日は第２四半期の英ＧＤＰ速報値が発表されていたが、前期比０．３％増と予想を上回った。英中銀の追加利下げ観測をさらに後退させ、ポンドも一時的に買いの反応を見せていた。 しかし、エコノミストからは、「詳細を見ると基調は弱さが垣間見られる」との指摘も出ている。