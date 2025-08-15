NY株式14日（NY時間11:42）（日本時間00:42） ダウ平均44748.84（-173.43-0.39%） ナスダック21647.84（-65.30-0.30%） CME日経平均先物42785（大証終比：+165+0.39%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は反落。取引開始前に発表の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が予想以上の上昇となったことで、米雇用統計から米消費者物価指数（ＣＰＩ）の雰囲気が後退している。米ＰＰＩは前月比で０．９％高、前年比