8月14日（木）の『アメトーーク！』では、2017年以来8年ぶり、4度目の開催となる「仮面ライダー芸人」を放送。塚地武雅（ドランクドラゴン）、石井（さや香）、宮下兼史鷹（宮下草薙）、オジンオズボーン篠宮暁、新行市佳、JP、新井義幸（はりけ〜んず）、しいはしジャスタウェイが、あふれんばかりのライダー愛をぶちまけた。【映像】『仮面ライダーゼッツ』今井竜太郎がサプライズ！『アメトーーク！』でバラエティ初登場まずは