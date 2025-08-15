【モデルプレス＝2025/08/15】日向坂46の金村美玖が、松田好花がパーソナリティを務めるニッポン放送「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）」（毎週木曜24時〜）の28日放送回にゲスト出演する。【写真】日向坂46“一期生全員卒業”で再出発 新体制初ライブで決意表明◆金村美玖「松田好花ANNX」ゲスト出演決定番組内でも度々話題に上がっている松田の同期メンバー・金村と、日向坂46の活動に関するトークに加えて