ボートレース福岡の「お盆特選レース」は１４日、４日間の予選が終了。準優勝戦に進むベスト１８が決定した。加倉侑征（２８＝福岡）は４日目１０Ｒ、３コースからコンマ０６のトップスタートを叩きこむと豪快にまくって今節初白星。得点率も６・４３まで上昇させてベスト１８入りを果たした。待望の白星に「全速のスタートが行けたし、少し出て行く感じがあった。伸びは篠原（飛翔）選手と一緒くらいだし自分のも良さそう」