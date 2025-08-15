ボートレース津の「中京スポーツ納涼しぶき杯争奪戦」は１４日、予選２日目が行われた。石原凪紗（２１＝愛知）は２日目６Ｒ、５号艇で出走。１Ｍをまくり差し、バックでは３番手争いに加わったが、２Ｍで後退し５番手。その後は前を走る３号艇の黒崎竜也を追い詰め３周２Ｍで逆転して４着でゴールした。結果は４着も内容は濃いレースだっただけに「競り勝てて良かったです」とニッコリ。舟足に関しても「伸びは出ていくこと