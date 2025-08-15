■「2025・夏！やり残したことを全部やっちゃおうスペシャル！」と題し、夏にちなんだ様々なコンテンツをふたりが体験！ 8月28日放送のニッポン放送『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）』（毎週木曜24時～）に日向坂46の金村美玖がゲスト出演する。 この日は、番組パーソナリティの日向坂46松田好花が番組内でもたびたび話題に上がっている同期メンバー・金村美玖と日向坂46の活動に