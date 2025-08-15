大阪・関西万博の会場（大阪市此花区）に直結する大阪メトロ中央線で１３日夜に発生したトラブルで、中央線は一時全線で運行を見合わせ、来場者ら約３万人が足止めされた。日本国際博覧会協会（万博協会）は帰宅困難者を会場内で受け入れ、大勢の人たちがベンチで仮眠を取るなどして一夜を明かした。大阪メトロによると、１３日午後９時半頃、万博会場最寄りの夢洲（ゆめしま）駅の隣にあるコスモスクエア駅と大阪港駅間のトン