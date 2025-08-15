28日深夜放送のニッポン放送『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX』（毎週木曜 深0:00）に、同グループの二期生・金村美玖がゲスト出演することが決定した。【写真】美しいボディラインを披露した松田好花番組内でもたびたび話題に上がっている松田の同期メンバー・金村と、日向坂46の活動に関するトークに加えて「2025・夏！やり残したことを全部やっちゃおうスペシャル！」と題した企画を実施する。生放送で、夏にち