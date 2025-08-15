ウクライナとロシアは14日、84人ずつの捕虜交換を行いました。ウクライナの軍事メディアは33人の兵士と51人の民間人が解放され、最年長は74歳だと伝えています。一部の兵士は、激戦地である東部マリウポリで防衛戦に参加した際に拘束されていたということです。ゼレンスキー大統領はSNSで解放された兵士らの写真を公開し、関係者に謝意を述べました。一方、ロシア国防省もロシア兵84人が帰還したと発表しました。兵士らは隣国のベ