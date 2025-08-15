桃、好きすぎる。だからこそ、ただ剥くだけじゃもったいない！今回は、旬の味をもっと楽しむためのアレンジレシピを3つご紹介。「甘酒ミルク」「白あえ」「梅酒ソーダ」--思わず悶絶、そして感動。新しい桃の世界へようこそ！『桃甘酒ミルク』のレシピ材料（2人分）桃……1/2個甘酒（米麹・ストレート）……120ml牛乳……120ml氷……適宜作り方（1）桃をつぶす桃は皮をむき、一口大の角切りにしてビニール袋に入れて手でもみ、つぶ