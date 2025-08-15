ボートレース徳山の「黒神杯争奪戦」は１４日、準優勝戦が行われた。大峯豊（４１＝山口）は準優１０Ｒ、４コースカドからコンマ０４のトップスタートを決めると角度良くまくり差して１着。「まくりが理想だったけど、差せそうだったので、まくり差しに切り替えた。やってみにゃ分からんもんですね。これだからボートレースはやめられないんですよ」と、してやったりの表情で快勝劇を振り返った。機は中堅レベルで新ペラ。エ