ボートレース宮島の「第５５回スポーツニッポン杯」は１４日、予選３日目が行われた。大上卓人（３４＝広島）は８Ｒ、３コースから差してバックで１号艇の角浜修を追走。２Ｍ鋭く差して逆転し、今節２回目の１着ゴール。得点率２位で予選最終日に臨む。２日目までは機力に首をかしげていたが、リング交換を施して気配上昇。「整備して良くなってますね。ターン回りの感じもいいし、今なら中堅上位一歩手前ぐらいの足になって