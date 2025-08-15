１４日午後１０時１分に十島村・諏訪之瀬島の御岳火口で発生した噴火は、１４日午後１０時３１分現在も継続し、連続噴火となっています。この連続噴火で、噴煙は最高で火口から１４００ｍの高さまで上がっています。 噴煙は西よりに流れています。 １５日午前３時まで現在の噴火が継続した場合、諏訪之瀬島ではやや多量の降灰が予想されています。 １５日午前５時までに悪石島でも少量の降灰が予想されています。 諏訪之瀬島の