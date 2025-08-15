NY株式14日（NY時間11:04）（日本時間00:04） ダウ平均44830.12（-92.15-0.21%） ナスダック21717.84（+4.70+0.02%） CME日経平均先物42875（大証終比：+255+0.59%） 欧州株式14日GMT15:04 英FT100 9166.92（+1.69+0.02%） 独DAX 24388.02（+202.43+0.84%） 仏CAC40 7868.14（+63.17+0.81%） 米国債利回り 2年債 3.728（+0.054） 10年債 4.271（+0.039） 30年債 4.855