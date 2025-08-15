米ロ首脳会談を前に、ウクライナのゼレンスキー大統領はイギリスのスターマー首相と会談し、和平の実現に向けた両国間の連帯を確認しました。14日、ロンドンを訪れたゼレンスキー大統領を抱擁で迎えたスターマー首相。イギリスの首相官邸によりますと、2人は会談で、米ロ首脳会談を前に「公正かつ永続的な和平」の実現に向けた強い連帯と決意を確認したということです。会談については、「ロシアのプーチン大統領が和平に真剣であ