気象台は、午前0時33分に、大雨警報（浸水害）を潟上市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・潟上市に発表 15日00:33時点沿岸では、15日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■潟上市□大雨警報【発表】・浸水15日明け方にかけて警戒1時間最大雨量50mm