◇第107回全国高校野球選手権第9日2回戦（2025年8月14日甲子園）2回戦3試合が行われた。3年ぶりの日本一を狙う仙台育英（宮城）が開星（島根）を6―2で下した。横浜（神奈）5-1で綾羽（京都）に逆転勝ち。沖縄尚学（沖縄）は3-0で鳴門（徳島）に完封勝ちした。