韓国青年層がドイツ、日本、フランス、スウェーデンに比べ出産を決める際に考慮する要素が最も多く、経済的負担と機会制約への懸念も大きいことがわかった。仕事と家庭の両立の困難さと社会の不公正・不平等認識もやはり他の国より高く、超少子化の構造的原因を示すと分析される。韓国保健社会研究院は１４日、韓国を含む５カ国の２０〜４９歳の成人２５００人ずつを対象に昨年６〜９月に実施した結婚・出産・育児・人口政策認識調