アイドルグループ・日向坂46の松田好花が、14日深夜放送のニッポン放送『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX』（毎週木曜深0：00）に出演。金村美玖と小坂菜緒がWセンターを務める15thシングル「お願いバッハ！」（9月17日発売）について、トークを展開していった。【写真】美しいボディラインを披露した松田好花松田は「きのう2期生が加入して、8周年を迎えまして、9年目に突入しちゃいました。早い」としみじみ。