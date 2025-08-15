埼玉・狭山市で14日午前、女性が左手のないサルに足をかまれて軽いけがをしました。午前10時半ごろ、狭山市の路上を歩いていた75歳の女性が突然、左手がないサルに右ふくらはぎをかまれました。サルはそのまま立ち去り、女性は軽いけがをして病院に運ばれ、手当てを受けました。埼玉県などによりますと、8月12日から所沢市で左手がないサルが目撃されていて、14日朝は狭山市でもサルの目撃情報があったということです。また、この