神奈川県と千葉県の海で水難事故が相次ぎ、あわせて男性2人が死亡しました。14日正午過ぎ、神奈川・茅ヶ崎市のサザンビーチちがさき海水浴場で、川崎市に住む穴沢大さん（36）が約50メートルの沖合で溺れているところを救助されました。穴沢さんは意識不明で病院に運ばれ、その後、死亡が確認されました。穴沢さんは親族と海水浴に来ていて、深さ約1メートルのところで溺れたとみられています。また、午後1時過ぎ、千葉・南房総市