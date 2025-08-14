レアル・マドリードに所属するアルゼンチン代表MFフランコ・マスタントゥオーノは14日、同クラブに加入して初めての会見に臨んだ。スペイン『マルカ』が同選手のコメントを伝えている。レアル・マドリードは6月13日、当時リーベル・プレートに所属していたマスタントゥオーノの獲得を発表。FIFAクラブワールドカップ2025にはリーベル・プレートの選手として参加し、大会終了後にレアル・マドリードに正式加入することが伝えら