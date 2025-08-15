ボートレースからつの「お盆特選〜がばい王者決定戦〜」は１４日、準優勝戦が行われた。末永和也（２６＝佐賀）は準優１０Ｒ、６コースまくり差しで２着に食い込み優出を決めた。機も「足は全体的に悪くはない。どちらかと言えばまだ出足寄り。出足で進んでくれる。追い風でも舟は向いてくれた」とまずまずの感触だ。これで当地８連続優出と抜群の水面相性を誇る。優勝戦は６号艇。「展開次第になりますが、差し、まくり差し