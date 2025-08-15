【Amazon：「水鉄砲」セール】 セール期間：8月15日0時～8月28日23時59分 水鉄砲 2個セット（青＋緑） Amazonは、水鉄砲をセール価格で販売している。セール期間は8月28日23時59分まで。 今回のセールでは、子どもの手にもおさまるコンパクトサイズでカラフルなカラーの2個セット、子どもだけでなく大人も楽しめる本格的な電動式がラインナップ