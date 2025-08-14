8月14日午後11時18分ごろ、静岡県で最大震度3を観測する地震がありました。気象庁によりますと、震源地は静岡県中部で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。 【写真を見る】静岡で最大震度3 神奈川 千葉などでも揺れ 静岡県中部震源 マグニチュード3.9の地震 津波の心配なし【地震情報】 【各地の震度詳細】 ■震度3 □静岡県