杉浦太陽、辻希美夫妻が１４日、それぞれのインスタグラムで第５子となる次女の名前を「夢空」（ゆめあ）と命名したことを発表した。８月８日に生まれた次女について、辻はインスタで「我が家の次女の名前が決まりました５人目次女の名前は…夢空（ゆめあ）に決まりました家族みんなが納得する名前が良かったので家族で沢山話し合った結果『夢空』と書いて（ゆめあ）と言う名前に決めましたこれからは希空、青空、昊空、