【Amazon：8BitDo「Ultimate 3-mode ワイヤレス コントローラー (Xbox用)」セール】 セール期間：8月15日0時～8月17日23時45分 Amazonにて、8BitDoの「Ultimate 3-mode ワイヤレス コントローラー (Xbox用)」がセール価格で販売されている。セール期間は8月17日23時45分まで。 本製品は、Rare創立40周年を記念し発売される、8BitDo初