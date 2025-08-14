メ～テレ（名古屋テレビ） 14日早朝に三重県津市の県道で発生したひき逃げ事件で、警察は、47歳の男を逮捕しました。 ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、鈴鹿市の派遣社員水谷崇容疑者（47）です。 警察によりますと、水谷容疑者は、14日午前5時ごろ、津市納所町の県道で道路を渡っていた自転車の男性（69）を車ではねて死亡させたにもかかわらず、現場から逃走した疑いが持たれています。 現場周辺に車の部品が