松竹は１４日、東京・新橋演舞場で上演中の舞台「華岡青洲の妻」（１７日まで、大竹しのぶ主演）の出演者の体調不良により、この日の夜の部の公演を中止したと発表した。同社は「皆様には大変なご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫（わ）び申し上げます」と謝罪。「ご理解ご協力賜りますようお願い申し上げます」とコメントした。１５日の公演も中止し、１６日以降の公演は決定次第、改めてお知らせする。同舞台は大竹