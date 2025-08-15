米ロの首脳会談を前にプーチン大統領は、トランプ大統領がウクライナ情勢をめぐり「精力的かつ誠実に努力を続けている」と述べ、仲介努力を高く評価しました。米ロ首脳会談について、ロシアのウシャコフ大統領補佐官は14日、アラスカ州にある米軍基地で日本時間の16日午前4時半に開始すると発表しました。1対1の会談の後、代表団を交えた拡大会合が行われ、共同記者会見も行われる予定だとしています。こうしたなか、プーチン氏は