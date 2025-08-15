資源エネルギー庁は、8月12日現在のレギュラーガソリン全国平均小売価格について、先週より70銭高い、1リットルあたり174円90銭だったと発表しました。値上がりは4週連続です。地域別では42都道府県で値上がりし、値下がりは3県でした。最も高かったのは鹿児島県の184円20銭で、最安値は愛知県の168円70銭でした。