終戦から80年。先の大戦で亡くなったおよそ310万人を追悼する全国戦没者追悼式が15日、行われます。先の大戦では、およそ310万人が亡くなりました。多くの人の命が失われた戦争の終結から80年。15日、日本武道館では、「全国戦没者追悼式」が行われ、天皇皇后両陛下ご臨席のもと、遺族や石破総理大臣らが参列し、戦没者を悼みます。ことしの追悼式に参列する予定の遺族はおよそ3400人で、最年長は98歳だということです。遺族の高齢