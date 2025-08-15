１５日で終戦から８０年となる。戦地で亡くなった軍人や軍属、空襲や原爆の犠牲となった市民ら約３１０万人の戦没者を追悼する行事が各地で予定され、遺族らが祈りをささげる。参列者は戦後生まれが中心になるなど、８０年を経て戦争を体験した遺族の減少が顕著になっている。東京・日本武道館では政府主催の全国戦没者追悼式が開かれる。天皇、皇后両陛下をお迎えして、石破首相ら三権の長、遺族ら計約４５００人が参列。正午