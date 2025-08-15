与野党は１５日の終戦の日にあたり、談話や声明を発表した。自民党は、中東情勢や、「自国第一」の姿勢を強める米国などに触れ、「世界の秩序が瓦解しかねない危機的な状況にある」と指摘。「日本が旗手となり、平和と繁栄の礎である『自由で開かれた国際秩序』を堅持し、強化していかねばならない」と訴えた。公明党は「日本周辺の安全保障環境が厳しさを増している」と強調し、不測の事態を未然に防ぐため、多国間による対